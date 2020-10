Posse de Kássio Marques no STF já tem data para acontecer

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

22 out 2020, 18h09

A posse de Kássio Nunes Marques como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) já tem data marcada para acontecer — será no próximo dia 5 de novembro, e a solenidade ocorrerá de maneira “estritamente virtual”.

A definição foi acertada pelo mais novo ministro nesta quinta-feira em reunião com o presidente da Corte, ministro Luiz Fux. Os dois tiveram uma audiência de cerca de uma hora no gabinete da presidência do Supremo.

A escolha por fazer um evento virtual ocorre após uma onda de testes positivos para Covid-19 de autoridades que estiveram na posse de Fux, há quase dois meses.