Por que Flavio Bolsonaro está se aproximando da OAB do Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A disputa pela seccional fluminense da OAB levou o atual presidente a fechar acordo com o senador Flávio Bolsonaro. Luciano Bandeira abrigou cerca de dez bolsonaristas na chapa, com oitenta conselheiros.

Entre eles está a advogada Mariana Teixeira Frasseto, assessora do senador e ex-sócia da célebre e encrencada loja da Kopenhagen do Zero Um.

Bandeira ainda prometeu que a OAB indicaria o nome escolhido por Flávio para desembargador no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.