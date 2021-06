Planalto quer Queiroga na briga com Doria em cada lance da vacina

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governador de São Paulo, João Doria, claro, foi citado na reunião ministerial em que Jair Bolsonaro discutiu todos os passos do governo para fortalecer seu projeto de reeleição.

Para o bolsonarismo, Doria tem sua força na conquista da vacina. A CoronaVac tão atacada por Bolsonaro é vista também como um ponto forte do tucano.

Para tentar minar a possível evolução do tucano nas pesquisas, o bolsonarismo quer brigar com Doria não mais no campo das “vestimentas”, mas sim na saúde.

A partir de agora, será menos “calça apertada” e mais respostas diretas do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o nomeado para brigar com Doria sempre que tiver oportunidade.