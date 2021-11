Pioneiro da maconha medicinal no Brasil é homenageado em São Paulo

Professor, pesquisador e um dos maiores especialistas em cannabis medicial do Brasil, o médico Elisaldo Carlini será homenageado pela Assembleia Legislativa de São Paulo na próxima terça-feira.

Defensor da legalização do uso medicinal da substância, Carlini dedicou mais de 50 anos aos estudos da cannabis e faleceu no ano passado em decorrência de um câncer. Ele receberá um tributo da Frente Parlamentar em Defesa da Cannabis Medicinal.

Na ocasião, acontece a primeira audiência pública do grupo, com a presença de médicos e especialistas que debaterão as principais dificuldades enfrentadas pelas comunidade acadêmica e científica no Brasil para obter avanços em pesquisas e na expansão do uso medicamentoso.