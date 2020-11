PF vai às compras para proteger fronteira: 140 milhões de reais

A Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, no Paraná, vai comprar 45 lanchas de patrulha e interceptação. Cada unidade sai por 3,1 milhões de reais, ou seja, um total de aproximadamente 140 milhões de reais.

As embarcações, com motores potentes e de altíssima velocidade, possuem cascos blindados e serão utilizadas no patrulhamento da fronteira com o Paraguai, região mais vulnerável para o contrabando de armas e o tráfico de drogas.