PF nas ruas em operação sobre compra de material contra Covid no Rio

A Polícia Federal (PF) está nas ruas do Rio de Janeiro nesta quarta-feira cumprindo mandados de busca e apreensão na operação “Desmascarados” – que apura suposto esquema criminoso para a compra de equipamento médico em meio à pandemia de Covid-19.

Segundo as investigações, os materiais eram comprados com dispensa de licitação e superfaturamento, com desvio de recursos públicos, para o Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, na zona norte do Rio.

De acordo com a PF, em apenas uma dispensa de licitação, no valor de 1.280.450 reais, houve aquisição, dentre outros itens, de 6.500 máscaras e 6.500 aventais, pelos preços individuais, respectivamente, de 47,80 e 49,50 reais.

Segundo a PF, esses itens foram cotados, respectivamente, por 12,50 e 15 reais. Neste caso, a Controladoria-Geral da União (CGU) apontou sobrepreço no valor de 650.270 e um superfaturamento, de 398.444 reais.