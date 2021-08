PF cumpre mandados de busca contra Sérgio Reis e deputado bolsonarista

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Polícia Federal deflagrou uma operação nesta sexta para cumprir mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

A ação é realizada a partir de pedidos da PGR. São cumpridos 29 mandados relacionados aos episódios recentes de ameaças ao sistema democrático. O cantor Sérgio Reis e o deputado bolsonarista Otoni de Paula (PSC-RJ) são alvos das buscas que ocorrem em endereços do cantor em São Paulo e na Câmara dos Deputados, no caso do parlamentar bolsonarista.

“O objetivo das medidas é apurar o eventual cometimento do crime de incitar a população, através das redes sociais, a praticar atos violentos e ameaçadores contra a Democracia, o Estado de Direito e suas Instituições, bem como contra os membros dos Poderes”, diz a PF.

Os mandados estão sendo cumpridos no Distrito Federal, além dos estados de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Ceará e Paraná.