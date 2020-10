Petistas vão votar a favor de Kassio Marques, mas não querem falar muito

Atualizado em 21 out 2020, 10h23 - Publicado em 21 out 2020, 10h25

Institui-se um silêncio obsequioso nas hostes petistas desde que Jair Bolsonaro anunciou o nome do desembargador Kássio Marques para a vaga de Celso de Mello no STF. Ninguém comenta, ninguém viu. Mas vão votar a favor.

Na CCJ e no plenário, os senadores do PT vão votar quase que silenciosamente a favor de Kassio Marques para a vaga de Celso de Mello. É sabido da aproximação do indicado ao STF com petistas.

O PT vai votar com Jair Bolsonaro, mas não quer alardear isso. Quer reduzir esse dano. Mas apoiam com fervor o nome de Marques.

Os dois senadores do PT titulares na CCJ – Rogério de Carvalho e Humberto Costa – não pretendem falar demais nem inquiri-lo muito. Muito menos constrangê-lo. Nas redes os dois petistas da comissão nem comentam o assunto.

Eles usam suas redes para atacar Bolsonaro por sua campanha pela cloroquina, o criticam pela volta da fome, pedem o fora presidente. Mas nem tocam no nome do provável futuro novo ministro do STF.

Os petistas sabem que já serão alvos de pessoal da oposição, de integrantes do Muda Senado. No seu voto em separado, Alessandro Vieira deu a senha; a indicação de Kassio é a união do petismo com o bolsonarismo.

Na primeira lista de inscrições de senadores, com 29 nomes, não aparecia nenhum petista. O que não quer dizer nada, por enquanto. Podem se inscrever depois. Só demonstra que não estão com pressa.