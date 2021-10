Petistas querem Guedes no Senado para falar de offshore em paraíso fiscal

Líder da minoria no Senado, Jean Paul Prates (PT-RN) apresentou requerimento na Comissão de Assuntos Econômicos da Casa para convocar o ministro da Economia, Paulo Guedes, a dar explicações sobre uma offshore que Guedes possui nas Ilhas Virgens Britânicas.

“O projeto de lei nº 2337, de 2021, que modifica as regras do imposto de renda e que atualmente tramita nesta Comissão, previa, no artigo 6º da versão original enviada pelo governo, a tributação sobre os lucros de recursos de pessoas físicas residentes no Brasil alocados em empresas estrangeiras (as offshores) que estejam sediadas em paraísos fiscais. De acordo com a proposta, a cobrança seria feita mesmo se o dinheiro não fosse trazido ao Brasil e deveria compor a declaração de ajuste anual do Imposto de Renda. Segundo o texto, até mesmo o rendimento resultante de variação cambial deveria ser tributado por se considerado ganho de capital. O ministro Paulo Guedes chegou a afirmar que esta versão tinha sido elaborada pela área técnica da Receita Federal e que precisava ser aperfeiçoada”, diz o petista.

Líder do PT no Senado, Paulo Rocha também assina o pedido de convocação.