Pesquisa mostra Freixo na frente na disputa pelo governo do Rio

O deputado federal Marcelo Freixo (PSB) lidera a corrida ao governo do Rio de Janeiro nas eleições do ano que vem, de acordo com pesquisa eleitoral realizada em julho pela FSB Pesquisa.

Segundo o levantamento, Freixo, que tenta costurar uma frente ampla de oposição ao bolsonarismo no Rio com o apoio de Lula, aparece com 27% das intenções de voto na pesquisa estimulada.

Na sequência, figura o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (PRTB), que é carioca e é o preferido de 24% do eleitorado fluminense.

Em terceiro lugar, com 9%, aparece Cláudio Castro (PL), o atual governador, que é candidato à reeleição e tem chance de ser o representante bolsonarista na disputa.

Rodrigo Neves (PDT), ex-prefeito de Niterói, e Felipe Santa Cruz, atual presidente da OAB e que disputará o cargo pelo PSD de Eduardo Paes, aparecem, respectivamente, com 8% e 2%. Brancos e nulos somam 24% e não souberam ou não responderam, 6%.

Oficialmente ainda não está certo que Mourão disputará a vaga ao governo. Sabe-se que Jair Bolsonaro deverá escolher um novo vice para sua tentativa de reeleição no ano que vem, o que poderia empurrar o general para a disputa de um cargo eletivo.

No cenário sem Mourão no páreo, Freixo se sobressai mais e Castro tem uma melhora em seus percentuais de intenção de voto. O político do PSB chega a 34% dos votos em uma disputa sem Mourão. Castro vai a 17%, seguido de Neves (12%) e Santa Cruz (5%). Votos em branco ou nulos serão a opção de 28% do eleitorado. Não souberam responder representaram 4% dos ouvidos.