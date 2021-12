PDT entra no STF contra PEC dos Precatórios

O PDT deu entrada no STF com pedido de liminar para suspender as mudanças da PEC dos Precatórios, que foi promulgada na última quinta depois de ser aprovada no Congresso.

Segundo o partido, os precatórios foram previstos na Constituição de 1988 e o governo não pode simplesmente decidir não honrar suas dívidas contraídas judicialmente.

O partido afirma em seu pedido ao STF que o calote que governo federal foi autorizado a dar “zomba da moralidade da segurança jurídica em prol de efêmeros interesses eleitorais”.