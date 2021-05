Pazuello vai expor o Exército se aparecer fardado na CPI, diz Randolfe

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Diante da notícia de que o general da ativa Eduardo Pazuello confidenciou a aliados que pretende ir fardado ao depoimento na CPI da Pandemia nesta quarta-feira, revelada mais cedo pelo Radar, o senador Randolfe Rodrigues disse na noite desta terça que o ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro vai expor o Exército se realmente aparecer no Senado vestido com a chamada túnica verde oliva.

“Quem estará aqui não é o general do Exército, é o senhor Eduardo Pazuello. Eu acho que é um comportamento inadequado e que expõe o Exército Brasileiro. Acredito que ele deveria ser melhor aconselhado. Ou melhor, acredito que deveria haver uma determinação por parte do Exército”, declarou Randolfe ao Radar.

“Porque, repito, não estaremos aqui inquirindo o general Eduardo Pazuello, não estaremos inquirindo o Exército Brasileiro, estaremos inquirindo o senhor Eduardo Pazuello, que, afastado das funções militares, foi responsável pela pior gestão de pandemia do planeta”, acrescentou o senador, que é vice-presidente da comissão.

O ex-ministro foi aconselhado a não usar a farda porque o ato soaria como provocação aos senadores. Pazuello, no entanto, retrucou, segundo um aliado, dizendo que há uma regra na caserna sobre como o militar deve se vestir em eventos oficiais e que é preciso lembrar aos senadores que ele não é um ex-ministro qualquer, e sim um general do Exército.