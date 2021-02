Pazuello agora inaugura obra de governo estadual como sendo sua

Sem ter muita coisa para mostrar na sua gestão na Saúde, o ministro Eduardo Pazuello foi ao Pará na semana passada para participar da abertura de um hospital de campanha em Santarém.

A visita e o espetáculo conduzido pelo ministro tiraram o governo de Helder Barbalho do sério. É que, segundo integrantes do governo paraense, sair na foto foi a única participação de Pazuello e do governo federal no negócio. Nenhum centavo pingou no negócio.

O ministro da Saúde, no entanto, surgiu triunfal no discurso. “É muito bom chegarmos a um estado e verificarmos a união de esforços de todos os níveis de gestão e de governo, e observar a estrutura de um hospital de campanha aproveitando uma construção de escola, já com a estrutura física pronta e adaptá-la”, disse Pazuello.

O governo do Pará e a prefeitura de Belém investiram 4,2 milhões de reais no hospital. Pazuello só apareceu, como dito, para tirar a foto.