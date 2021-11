Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Paulo Guedes finalmente teve uma notícia positiva na Economia. Carlos da Costa decidiu sair do governo. Vai para um posto nos Estados Unidos. O auxiliar do ministro não é figura popular no ministério. Além de colher reclamações de auxiliares, Costa também entrou na mira de Guedes.