Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein.

Fez aniversário de dois meses, no STJ, o pedido de vista de João Otávio de Noronha que travou o julgamento de três recursos de Flávio Bolsonaro no caso das ‘rachadinhas’ na Assembleia Legislativa do Rio.

Integrantes da Quinta Turma esperam que o caso seja analisado logo após o recesso.