‘Parabéns, Ricardo Salles’, diz Bolsonaro a ministro investigado pelo STF

Jair Bolsonaro aproveitou a cerimônia do Plano Safra no Planalto para fazer um agrado no ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, investigado por corrupção no STF. A fala de Bolsonaro veio depois de o presidente elogiar o trabalho da ministra da Agricultura, Teresa Cristina.

“Prezado Ricardo Salles, você faz parte dessa história. O casamento da Agricultura com o Meio Ambiente foi quase perfeito. Parabéns, Ricardo Salles. Não é fácil ocupar o seu ministério. Por vezes, a herança é apenas uma penca de processos. A gente lamenta como somos tratados por alguns poucos desse outro poder que é muito importante para todos nós”, disse Bolsonaro, sem indicar o “poder” a que se referia.