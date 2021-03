Panelaço contra Bolsonaro ganha fôlego nas redes

Os sucessivos recordes de novos casos e de mortes por Covid-19, o colapso do sistema de saúde de muitas cidades e estados do país e a incapacidade de Jair Bolsonaro coordenar as ações no enfrentamento das crises sanitária e econômica estão mobilizando os brasileiros nas redes sociais para mais um panelaço.

A manifestação contra os desmandos do governo federal está marcada para hoje, às 20h30. A hashtag usada na convocação para o protesto é #forabolsonaro.