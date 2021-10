Pacheco tenta salvar o orçamento da Ciência e Tecnologia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 14 out 2021, 15h18 - Publicado em 15 out 2021, 12h15

No retorno da Itália, uns dos primeiros telefonemas de Rodrigo Pacheco foi para o ministro Marcos Pontes, atendendo ao pedido de entidades ligadas à produção científica no país, que criticaram o corte milionário do orçamento da pasta.

Pacheco se colocou à disposição do ministro para assegurar o orçamento para o ministério via algum projeto de lei já em tramitação na Casa. Para isso, pediu ao ministro que identificasse medidas necessárias e colocou à disposição de Pontes a equipe de Orçamento do Senado.

Pacheco defendeu junto ao ministro que o país precisa muito de ciência, pesquisa e de tecnologia para se desenvolver e enfrentar os desafios. Lembrou que a pandemia foi um exemplo da importância do investimento na ciência.

O Radar mostrou na quinta, porém, que Pontes decidiu viajar para Dubai.