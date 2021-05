Osmar Terra entra na disputa ao governo gaúcho – te cuida, Onyx!

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O palanque de Jair Bolsonaro no Rio Grande do Sul para as eleições em 2022 anda congestionado.

Além do senador Luiz Carlos Heinze (PP) e do ministro Onyx Lorenzoni (DEM), mais um nome surge para disputar o Piratini dentro do espólio bolsonarista.

O deputado e ex-ministro Osmar Terra (MDB) foi procurado recentemente por dois colegas do PSL com a proposta de trocar de legenda e disputar a sucessão de Eduardo Leite (PSDB) no estado.