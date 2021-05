Insistência de Bolsonaro com Tarcísio candidato desagrada bolsonaristas

Quem conhece como a banda toca no bolsonarismo paulista, diz que o movimento de Jair Bolsonaro, que segue inflando o balão de Tarcísio de Freitas candidato em São Paulo, é teatro para tentar ameaçar os seguidores de Olavo de Carvalho, que sonham com outros nomes na disputa ao Palácio dos Bandeirantes.

Ainda que seja teatro de Bolsonaro, essa pregação — seguida até de pesquisas eleitorais para medir o potencial do ministro — começou a desagradar figuras importantes do bolsonarismo paulista. Paulo Skaf, que chegou a tentar ajudar na construção do Aliança Pelo Brasil, o partido fracassado de Bolsonaro, seria um dos descontentes com a postura do presidente.

“Depois de todos esses anos atuando para costurar as relações de Bolsonaro com o empresariado nacional, ver o presidente levantar a bola de outro nome não tem deixado Skaf feliz”, diz um amigo do presidente da Fiesp.

Há outros nomes do bolsonarismo aloprado que também adorariam receber o apoio de Bolsonaro, mas estes seguem fora dos planos do presidente.