Osesp lança músicas do Festival de Campos de Jordão para download gratuito

A Orquestra Sinfônica de São Paulo acaba de lançar a 34ª edição do seu Selo Digital, com um concerto gravado durante a 50ª edição do Festival de Campos do Jordão, maior evento de música clássica da América Latina.

São três peças neste primeiro volume. As duas primeiras são com a Orquestra do Festival – peças sinfônicas tocadas com jovens bolsistas no evento, sob regência de Neil Thomson e com Jean-Louis Steuerman ao piano.

Por fim, o “Quarteto em Mi bemol maior” de Schumann, é interpretado por um quarteto formado pelos professores do Festival de 2019.

É possível ouvir e baixar gratuitamente os concertos no site OSESP – Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo.

O Festival de Inverno de Campos do Jordão chegou à sua 50ª edição em 2019 e teve de ser cancelado em 2020 devido à pandemia de Covid-19.

A atração anual será retomada neste sábado, 3, e deve ir até o começo de agosto.