Os recados de Fux nos bastidores do STF

Diante da série de especulações e alfinetadas no noticiário, Luiz Fux fez circular no STF, para os colegas insatisfeitos com sua postura no julgamento da possibilidade de reeleição dos chefes do Congresso, que não teme retaliação, que não há o que seus colegas insatisfeitos possam fazer contra ele e que, se os ministros decidirem mesmo tumultuar o andamento dos trabalhos na Corte, só penalizarão a sociedade que busca o tribunal para resolver importantes questões.

“Fux não tem grupo dentro do Supremo, não teme retaliações e não deve favor nem tem obrigação com ninguém a não ser com a Constituição”, diz um colega do ministro.

A polêmica no sempre sensível ecossistema de egos e amizades no STF deve terminar na próxima semana, quando outro tema de repercussão nacional ocupará o noticiário, no caso, a discussão sobre obrigatoriedade da vacina.