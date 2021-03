Os pontos de conflito e de convergência na reunião do Alvorada

Todos os participantes da reunião no Palácio da Alvorada, nesta quarta, concordaram que acelerar a vacinação é a única forma de contornar a crise.

Houve divergência sobre o tratamento precoce, defendido por Jair Bolsonaro, e sobre a adoção de lockdown nos municípios, uma bandeira de governadores criticada pelo Planalto.

Ficou combinado que o novo comitê de crise criado para atuar na pandemia será o colegiado responsável por decidir o que será feito nessas duas questões.

No caso do tratamento precoce, a palavra final é da comunidade médica e científica, diz um interlocutor que acompanhou o encontro. No caso do fechamento das cidades, o colegiado avaliará a amplitude das medidas.