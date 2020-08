Ana Maria Braga, 71 anos, veja só, está levando a quarentena melhor do que muita gente por aí. “Além de passar horas trabalhando na minha ‘eterna’ colcha de crochê, me divido entre ver séries, cozinhar no meu fogão a lenha e namorar”, diz a apresentadora, ainda em lua de mel. Em fevereiro, Ana Maria casou com o francês Johnny Lucet.