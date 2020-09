Os 26 réus da Lava-Jato no esquema da Fecomércio do Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ao todo, o MPF do Rio apresentou denúncia contra 26 alvos nesta quarta-feira — no âmbito da Operação E$quema S, que faz uma devassa em grandes bancas de advocacia do país. A denúncia foi recebida pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal, o que significa que os denunciados já viraram réus.

Um dos principais alvos são os advogados Roberto Teixeira e Cristiano Zanin, responsáveis pela defesa do ex-presidente Lula. O advogado Eduardo Martins, filho de Humberto Martins, novo presidente do STJ, está entre os denunciados, assim como o ex-presidente da Corte César Asfor Rocha. Todas as informações partiram da delação premiada de Orlando Diniz, ex-presidente da Fecomércio.

Flávio Zveiter, filho do ex-presidente do TJRJ Luiz Zveiter, Ana Tereza Basilio, advogada de Wilson Witzel e Tiago Cedraz, filho do ministro do TCU Aroldo Cedraz, também foram denunciados.

Veja quem são os denunciados nesta fase da Lava-Jato: Orlando Diniz, Roberto Teixeira, Cristiano Zanin, Fernando Hargreaves, Marcelo Salles, Vladimir Spíndola, Edgar Leite, Marcelo Henrique de Oliveira, Leonardo Henrique Oliveira, Cristiano Rondon, Ana Tereza Basilio, José Roberto Sampaio, Eurico Teles, Flavio Zveiter, Eduardo Martins, Daniel Rossiter, Hermann de Almeida, Jamilson de Farias, Antonio Coelho, Sérgio Cabral, Adriana Ancelmo, Tiago Cedraz, João Cândido Ferreira Leão, Cesar Asfor Rocha, Caio Rocha e Marcelo Nobre.