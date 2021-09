Oposição descarta se reunir com Bolsonaro no Conselho da República

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Mais duas autoridades já avisaram que não participarão da suposta reunião do Conselho da República anunciada nesta terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro em discurso em Brasília em que fez novas ameaças à democracia.

O líder da minoria na Câmara, Marcelo Freixo (PSB-RJ), e o líder da minoria do Senado, Jean Paul Prates (PT-RN), divulgaram que, apesar de terem assento no conselho, não concordam com sua convocação da maneira como foi feita.

Prates lembrou que o órgão é consultivo e o presidente pode ou não acatar suas sugestões. Ele disse que Bolsonaro não adiantou a pauta da reunião e “nem convidou formalmente os integrantes” do conselho.

Já Freixo disse que o grupo “não pode se reunir mediante ameaças de um presidente que viola a Constituição”.