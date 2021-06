Operários fazem gesto de apoio a Lula em foto com Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro esteve na manhã desta quinta, 24, em uma agenda na Barragem de Oiticica, em Jucurutu, no Rio Grande do Norte. O projeto terá recursos federais para fazer chegar ao local águas vindas do rio São Francisco.

O que o presidente não esperava era que, ao posar para fotos com funcionários da obra, trabalhadores fariam com as mãos um gesto de apoio ao seu maior rival, o ex-presidente Lula. Uma foto que circula nas redes mostra quatro operários fazendo a letra L com as mãos ao lado de outros colegas que seguram, junto com Bolsonaro, uma bandeira do Brasil.