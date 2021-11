Veterinário e ministro, Onyx ganha prêmio de… supermercadista honorário

Veterinário de formação e atualmente à frente do Ministério do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni será agraciado com o prêmio “supermercadista honorário” de 2021. Na última edição, o vencedor foi o ministro da Economia Paulo Guedes.

O anúncio será feito pela Associação Brasileira de Supermercados nesta sexta-feira, durante jantar em comemoração ao Dia do Supermercado — no ocasião, também serão anunciados os outros homenageados do ano do setor.

O troféu Executivo do Ano fica com Sidney Manzaro, da BRF. Durante o evento, serão reveladas ainda as vencedoras do prêmio ‘Mulheres que Inspiram no Varejo’. A iniciativa, parceria entre a Unilever e a Abras, foi criada com o objetivo de valorizar o papel das mulheres no varejo supermercadista e fomentar a conscientização sobre a necessidade da igualdade de gênero nas empresas do setor.