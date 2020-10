Onyx choca equipe da ONU com proposta sobre programa de Michelle Bolsonaro

Ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni chocou uma equipe do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) recentemente ao propor, numa reunião, que o Programa Criança Feliz, sobre primeira infância, troque os agentes de saúde e as visitas presenciais a famílias por… tablets. A primeira-dama Michelle Bolsonaro, como se sabe, é madrinha do programa. Será que foi consultada?