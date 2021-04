ONG de Sean Penn investirá R$ 10 milhões para combate à covid no Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A CEO da ONG CORE, fundada pelo ator Sean Penn, esteve hoje na quadra da Escola de Samba Portela, no Rio de Janeiro, com o secretário municipal de Governo e Integridade Pública, Marcelo Calero, onde anunciou investimentos de até R$ 10 milhões na cidade para o enfrentamento à Covid-19.

No encontro, Ann Lee revelou que além desta doação, a entidade tem tratado da grave situação do Brasil com organismos internacionais multilaterais, como a OMS, o Banco Mundial e o Banco Interamenicano de Desenvolvimento (BID).

“Precisamos chamar atenção para o Brasil, que precisa de ajuda nesse momento”, reforçou ela na agenda.