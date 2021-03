OAB quer que Pazuello seja processado por crime de ‘perigo para a vida’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Ordem dos Advogados do Brasil entrou nesta quinta-feira com representação contra o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello na Procuradoria da República no Distrito Federal.

A entidade pede para que, mediante denúncia, o general seja processado criminalmente pelos crimes de “perigo para a vida ou saúde de outrem”, “infração de medida sanitária preventiva”, “emprego irregular de verbas ou rendas públicas” e prevaricação — todos previstos no Código Penal.