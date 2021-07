OAB pede R$ 1 milhão de indenização por advogado agredido em Goiás

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A OAB entrou com ação contra o estado do Goiás pedindo indenização de um milhão de reais por causa da agressão de policiais militares contra um advogado em Goiânia.

O advogado Orcélio Ferreira Júnior foi algemado e agredido com tapas no rosto e arrastado pelo chão no último dia 21 durante uma ação da polícia contra flanelinhas. O defensor tentou interceder em favor de um trabalhador informal e foi agredido pelos agentes.

Segundo ação da OAB, os valores pedidos em indenização serão destinados ao Fundo Estadual de Direitos Humanos de Goiás. No domingo, o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, repudiou a ação da polícia.