O tenso dia em que Bolsonaro quase deu adeus ao teto de gastos

Na quarta, quando o Senado ameaçou tirar o Bolsa Família do teto de gastos com o apoio de Bolsonaro — algo sagrado a Paulo Guedes –, o desastre só foi contido após o ministro interceder pessoalmente junto ao presidente.

“Na hora H, Bolsonaro escolheu ouvir o Guedes”, diz um senador.

Quem acompanhou a crise dentro e fora do governo, diz que foi um daqueles momentos capitais na relação do ministro da Economia com o presidente. Bolsonaro, apesar de ter deixado a festa fura-teto rolar a tarde inteira, no final, ficou com Guedes.