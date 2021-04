O susto de Flávia Arruda com Ciro Nogueira no Planalto

A recém-empossada ministra Flávia Arruda, nova articuladora política do governo Bolsonaro, levou um susto no dia da sua posse, na terça-feira passada, ao ver o senador Ciro Nogueira tomando um chá de cadeira na antessala do seu gabinete no Palácio do Planalto. Logo levou o cacique do PP para sua sala.

Depois, Flávia fez questão de pagar um sapo para a equipe da Secretaria de Governo (em grande parte remanscente da gestão do general Luiz Eduardo Ramos) e avisou que, ali, os parlamentares são os chefes dela. Por isso, deveriam ser levados diretamente para o gabinete, de preferência.

Até na estrutura física do gabinete a ministra resolveu mexer para atender melhor os colegas do Congresso. A nova ordem naquele pedaço do quarto andar do Planalto é “estender tapete vermelho para quem tem voto”.