Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

Há cinquenta dias nas bancas, Tchau Querida, O Diário do Impeachment, Matrix Editora, livro do ex-deputado Eduardo Cunha — algoz de Dilma Rousseff no impeachment — já vendeu 14.000 exemplares, média de 280 por dia.