Atualizado em 19 out 2021, 17h39 - Publicado em 19 out 2021, 16h30

Sumido desde a campanha em defesa da imunidade de rebanho na pandemia, Osmar Terra dedica-se nas últimas semanas a duas coisas: ele roda o interior do Rio Grande do Sul espinafrando Eduardo Leite, o governador do PSDB que tenta disputar o Planalto em 2022, e fazendo campanha para Jair Bolsonaro.