Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois de Caetano Veloso e Paulinho da Viola, o próximo patrimônio da música brasileira a se vacinar é o grande Chico Buarque de Hollanda.

Pelo calendário da prefeitura do Rio, o compositor e cantor de 76 anos, morador da cidade, recebe a dose do imunizante no próximo dia 10.