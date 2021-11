O presidente do PDT e a diferença entre Ciro e Bolsonaro sobre a Petrobras

O cacique do PDT Carlos Lupi reconhece que, quando o assunto é Petrobras e a alta dos combustíveis, as opiniões de Ciro Gomes e de Jair Bolsonaro são convergentes em vários pontos. No início da semana, Bolsonaro disse que a culpa da alta da gasolina era dos governos petistas que não concluíram a ampliação do parque de refino brasileiro, dado que os projetos do Comperj, no Rio, e Abreu e Lima, em Pernambuco, foram vítimas da roubalheira que atingiu a Petrobras. Ciro falará algo semelhante na série de vídeos que ele lançará em suas redes sociais a partir desta sexta-feira.

Nesta terça, no vídeo em que anuncia a data de lançamento do conteúdo com críticas à Petrobras, Ciro relacionou o lucro da companhia e o avanço da pobreza no Brasil. Bolsonaro, que todos sabem ser um liberal de ocasião, usou a mesma narrativa na semana passada, quando disse que a Petrobras deve ser uma empresa que “não dê um lucro muito alto”. Ao demonizar os ganhos da Petrobras, Bolsonaro tenta eximir sua gestão da responsabilidade pela inflação de dois dígitos que castiga principalmente os mais pobres e acelera a reboque das sucessivas altas dos combustíveis e da desvalorização do real ante ao dólar.

Já o objetivo de Ciro é marcar cada vez mais sua diferença com o PT. O presidenciável do PDT esteve no Rio nesta terça gravando o que chamou de “série documentário”. Além da frente da sede da Petrobras, ele gravou também no Museu do Amanhã e em um posto BR em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade. Segundo Lupi, serão lançados “três ou quatro” vídeos sobre a petroleira que vão citar “o crime das refinarias” e “a falta de investimento” no setor.

Perguntado pelo Radar o que achava do fato de Bolsonaro e Ciro pensarem parecido em pelo menos um assunto, Lupi disse que apesar de semelhantes, são opiniões dadas a partir de lugares diferentes. “Uma coisa somos nós cobrarmos na oposição. Outra é o Bolsonaro sentado na cadeira sem fazer nada. É só colocar dinheiro que ficamos autossuficientes em refino. Bolsonaro esquece que tá na presidência. A diferença entre nós é simples”, disse o cacique pedetista.