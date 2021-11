Ciro fará série sobre contraste entre lucro da Petrobras e penúria do povo

Não é só o presidente Jair Bolsonaro que tem críticas aos lucros bilionários da Petrobras. Nesta terça-feira, o presidenciável Ciro Gomes anunciou que vai lançar uma “série-documentário” sobre as contradições entre os resultados positivos da estatal, que na semana passada anunciou lucro de 31,14 bilhões de reais apenas no terceiro trimestre deste ano, e a “penúria do povo”. O primeiro capítulo será publicado na sexta-feira.

O pré-candidato do PDT gravou um vídeo na frente do edifício-sede da Petrobras, onde encontrou um casal sem-teto, o que classificou como a “síntese perfeita” do problema. Ao descrever o contraste, Ciro acabou exagerando na dose ao dizer que a companhia “acabou de distribuir 32 bilhões de reais de lucro apenas no trimestre para meia dúzia de milionários estrangeiros” — boa parte do valor será distribuída para a União e para acionistas brasileiros.

Detalhe: a Petrobras tem cerca 850 mil investidores estrangeiros — 750 mil acionistas na B3 e 100 mil detentores de ADRs (Recibos Depositários Americanos).

“Eu vim aqui pra fazer uma série-documentário que denuncia esse crime que está se praticando contra a Petrobras, contra o povo brasileiro e contra a soberania brasileira, e encontrei essa realidade. Pedi permissão ao casal, não quero que eles apareçam, mas eis aqui a contradição: 32 bilhões de reais de lucro para uma minoria de milionários distribuídos num trimestre apenas; miséria, fome, humilhação e destruição do futuro para milhões de brasileiros”, afirmou o presidenciável.