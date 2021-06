O presente que fez Bolsonaro se apaixonar pela CBF

Nesse rolo da Copa América, acolhida de pronto por Jair Bolsonaro, um interlocutor da CBF revela o fato que selou o amor presidencial por Rogério Caboclo.

No início do governo, a entidade mandou ao Alvorada uma caixa com todas as camisas de clubes brasileiros, desde a Série D. Bolsonaro vibrou como criança pequena.

Assim nasceu o figurino “peladeiro” presidencial que tanto atormenta o cerimonial do Itamaraty.