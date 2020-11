Primeira-dama de TO ganha cargo comissionado no Tribunal de Justiça

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A esposa do governador de Tocantins, Mauro Carlesse (DEM), acaba de ganhar um cargo comissionado no Tribunal de Justiça do estado.

Fernanda Carlesse, que é enfermeira, foi nomeada nesta terça-feira para uma secretaria da Corte pelo chefe do Judiciário estadual, Helvécio Maia.

O salário da primeira-dama, segundo a publicação do Diário Oficial, será de pouco mais de 6 mil reais. Se a moda pega…