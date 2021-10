O ministro de Bolsonaro que alimentou os rumores da saída de Guedes

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 23 out 2021, 08h23 - Publicado em 23 out 2021, 08h10

Na sexta-feira da semana passada, o chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, foi a São Paulo conversar com nomes do mercado sobre o futuro da Economia sem Paulo Guedes.

Eis a origem do rumor surgido no fim de semana passado sobre a queda do ministro — Guedes, na coletiva desta sexta, fez questão de deixar claro que sabia dos movimentos inimigos.

Bolsonaro recebeu, de fato, sugestões de nomes para o lugar de Guedes na Economia. O presidente não quis nem estender o assunto com os aliados.

Como já disse várias vezes, Guedes só sai se quiser – e ele não quer.