O livro de Alberto Youssef sobre a Lava-Jato está praticamente pronto. Deve sair com 25 000 exemplares pela Companhia das Letras.

Na obra, Youssef deve revelar com riqueza de detalhes suas relações com a política nacional, as engrenagens do esquema na Petrobras e os bastidores da prisão do primeiro ao último dia de carceragem em Curitiba.

Principal delator da Lava-Jato, responsável por ter fornecido as provas que colocaram os maiores empreiteiros do país na prisão, Youssef deve fazer um relato definitivo da operação.

“Será o melhor livro já lançado sobre a operação”, diz uma fonte com acesso à produção.