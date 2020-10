O impressionante saldo multimilionário de André do Rap no banco

Atualizado em 16 out 2020, 07h50 - Publicado em 16 out 2020, 07h18

A Polícia de São Paulo conseguiu rastrear uma impressionante fortuna de 540 milhões de reais nas contas bancárias de André do Rap, o chefe do PCC solto pelo ministro Marco Aurélio Mello, do STF.

Além dos muitos milhões no banco, o bandido era dono de helicóptero, quatro lanchas, seis automóveis de alto luxo e inúmeros imóveis caros no país. Um verdadeiro barão do crime.

Em tempo, os investigadores já têm pistas do esconderijo do bandido e tentam prendê-lo com ajuda da polícia do Paraguai.