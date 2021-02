O fim de um símbolo da amizade de Alcolumbre e Maia

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Símbolo da amizade de Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, o famoso portão que ligava internamente as casas dos chefes do Senado e da Câmara foi lacrado por Alcolumbre ao sair do cargo.

A amizade da dupla acabou como o tal portão. O motivo, para quem não lembra, foi o fato de Maia ter tentado pegar carona na possibilidade de reeleição de Alcolumbre no Senado.

Alcolumbre acredita que teria conseguido obter aval do STF para se reeleger, se Maia não tivesse forçado para também tentar um novo mandato.