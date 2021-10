O encontro de Ciro Nogueira com uma atriz da Globo

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 1 out 2021, 09h11 - Publicado em 2 out 2021, 12h08

Vivendo um romance com o deputado Guilherme Mussi, a atriz Marina Ruy Barbosa não reagiu bem ao encontrar o namorado com o ministro da Casa Civil e cacique do centrão, Ciro Nogueira, num bar outro dia.

“A Globo não vai deixar eu ficar aqui”, disse Marina, já de saída do lugar para evitar flagras.

Amigo de Nogueira, Mussi, claro, foi atrás dela.