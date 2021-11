O efeito das viagens de Bolsonaro e Lula nas buscas do Google

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Nos últimos sete dias, Jair Bolsonaro e Lula foram, nesta ordem, as duas personalidades políticas mais buscadas no Google. Os dois passaram boa parte da semana fora do país, em viagens ao Oriente Médio e à Europa, respectivamente.

O interesse pelos principais concorrentes à presidência do país no ano que vem não ficou restrito aos brasileiros. Na França, por exemplo, as consultas por Lula quadruplicaram (+290%) em comparação aos sete dias anteriores. Nos países por onde passou (Bélgica, França e Espanha), o petista foi mais buscado que Bolsonaro.

Já o interesse pelo presidente nos Emirados Árabes Unidos cresceu 380%. Além disso, Bolsonaro foi duas vezes mais buscado nos Emirados Árabes do que Lula na França nesse período.

As viagens dos dois também fizeram crescer no Brasil as buscas pelo Parlamento Europeu (+2.160%), onde Lula discursou e foi aplaudido de pé na última segunda-feira; pelo presidente francês Emmanuel Macron (+270%), que recebeu o petista com pompa e circunstância em Paris; e por Dubai (+50%), um dos destinos de Bolsonaro.