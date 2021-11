Desafeto de Bolsonaro, Macron recebe Lula com pompa e circunstância

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em meio ao seu tour pela Europa, o ex-presidente Lula foi recebido há pouco pelo presidente da França, Emmanuel Macron, no Palácio do Élysée, em Paris — residência oficial do mandatário francês.

A recepção ao petista ocorreu com pompa e circunstância, como se pensada especialmente para irritar o presidente Jair Bolsonaro, desafeto de Macron.

A equipe de Lula, é claro, fez questão de divulgar nas redes sociais as cenas da chegada dele ao palácio, onde já era aguardado pelo presidente da França.

Mais cedo, o ex-presidente, que deve disputar o Palácio do Planalto, escreveu que está viajando para “dizer ao mundo que o que o Brasil tem de melhor é o povo brasileiro”.

“O Brasil não se resume a seu atual governante. Essa é a razão da minha viagem. Recuperar a confiança no Brasil”, afirmou Lula.