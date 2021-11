O crescimento da procura por seguros de vida contra câncer no Brasil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A procura por seguros de vida que cobrem diagnóstico de câncer tem crescido no Brasil, mostra levantamento da Bradesco Vida e Previdência.

A quantidade de contratos novos na modalidade doenças graves teve alta de 37% no último ano e o faturamento da categoria saltou de um milhão de reais, em 2020, para 1,3 milhão, em 2021.

Segundo a empresa do Grupo Bradesco Seguros, a cobertura para o câncer foi a mais acionada no período, correspondendo a 100% do total.

A maior parte dos segurados que investem nessa modalidade de seguro de vida, diz a companhia, tem acima de 60 anos (46%), é do sexo feminino (51%) e está concentrada na região sudeste (45%).