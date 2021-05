O café da manhã de Renan Calheiros e Rodrigo Pacheco

No fim da manhã desta sexta, o relator da CPI da Pandemia, Renan Calheiros, foi até a residência oficial do Senado para uma conversa a sós com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco.

Foi o primeiro particular da dupla desde o início dos trabalhos da comissão. Quem conversou com a dupla depois do encontro, diz que a preocupação de Pacheco, ao conversar com Calheiros, foi estabelecer um clima de menos confronto nos próximos depoimentos.

Na avaliação do chefe do Senado, se o relator entrar no clima de guerra política pintado pelo bolsonarismo, a CPI perderá a oportunidade de fazer um trabalho contundente e mergulhará na arena preferida do Planalto, a de guerrilha aberta.

Na próxima semana, a CPI vai interrogar duas figuras importantes no negacionismo bolsonarista. O ex-chanceler e blogueiro Ernesto Araújo e o general Eduardo Pazuello. Daí a preocupação de que a comissão não vire um tiroteio aberto entre o bolsonarismo e os senadores.